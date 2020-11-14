شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدربة تعلم فتاة قيادة السيارة وتعرفها طريقة "لفة الفراولة والموزة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مع دخول النساء في المملكة عالم قيادة السيارات ظهرت مسميات جديدة تتعلق بالقيادة لتسهيل تعليمها للمتدربات .

وكشف فيديو عن مدربة قيادة نسائية بالرياض تعلم فتاة الدوران أثناء القيادة على طريقة " لفة الفراولة " ، و" لفة الموزة " .

وخلال الفيديو أكدت المدربة أن لفة "الموزة " أكبر من لفة " الفراولة " ، ويكون بها تجنب للسيارات ، أما لفة "الفراولة " أسهل وتكون رايقة ومع لفة الرصيف .

وأثار الفيديو جدل كبير حول تلك الطريقة الغريبة في تعليم الدوران وإطلاق هذه المسميات عليها ، بينما أشار البعض إلى ضرورة الإعتماد على تعليم القيادة في المدارس الخاصة وساحات التعليم وليس الشوارع .