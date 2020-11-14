شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق تنظيم جديد للنقل بالحافلات داخل وخارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية، أن التنظيم الجديد للنقل بالحافلات داخل وخارج المملكة أصبح جاهزًا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية، المهندس عثمان العثمان، إن التنظيم الجديد سيتلافى الكثير من الملاحظات الموجودة في النظام الحالي.

وأشار إلى أن النظام الجديد يستهدف معالجة مسألة الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تنتهك منع النقل الداخلي بالمملكة، وتجوب المناطق وتنقل البضائع دون ترخيص أو التزام باشتراطات السلامة.

وأكد أن الهيئة وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع عدد من المعاهد المتخصصة لتدريب السائقين على كيفية تحميل ونقل المواد الكيميائية والخطرة.