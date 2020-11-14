بتزامن مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات في كافة دول العالم إغلاق المنشئات والمطارات لمنع تفشي الوباء، على إثر ذلك تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية مسلسل دفعة بيروت الحلقة التاسعة والعاشرة لجمهورها في الوطن العربي.

وذكرت منصة شاهد نت التابعة لمجموعة قنوات إم بي سي عبر موقعها الرسمي، أنها تبث حلقتين من مسلسل دفعة بيروت كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والكويت والسودان، والساعة التاسعة بتوقيت القدس و العاصمة الاردنية عمان وسوريا ولبنان.

لمشاهدة مسلسل دفعة بيروت الحلقة 9 التاسعة والحلقة 10 والعاشرة كاملة إضغط هنـــــــا

كما تبث في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وتعاد بثها عبر قناة إم بي سي 4 في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل والواحد بتوقيت فلسطين والاردن.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية بمسلسل دفعة بيروت، والذي يقوم بسرد قصص وتفاصيل أحداث وقعت مع طلاب الكويت في الجامعة الامريكية بيروت في حقبة الستينيات من القرن الماضي والمعاناة الطلاب مع الحرب الاهلية في البنان التي أثرت على تعليمهم.

ويشارك العديد من النجوم في الدراما الكويتية واللبنانية بمسلسل دفعة بيروت والذي تم تصويرة على خطى مسلسل دفعة القاهرة، حيث تم تصويره في ظل انتشار فيروس كورونا مع الالتزام الاجراءات الاحترازية للوقائية وحماية للممثلين من الوباء.

وشارك الفنان السعودي مهند الحمدي كما أنه ممثل ومقدم برامج سعودي، حيث تخرج من معهد العالي للفنون المسرحية (الكويت) عام 2015،انطلاقته كانت من خلال التلفزيون في مسلسل الوجه المستعار عام 2016 ثم في المسرح الطفل في مسرحية "كوكينغ شو"،كما شارك في الكثير من الإعلانات التجارية، عام 2017 بدأ بتقديم فقرة في برنامج صباح الخير يا عرب في فبراير 2019 قدم برنامج “شبل القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” من تقديم نادي الإبل على إم بي سي 3.

وشارك في طاقم العمل فاطمة الصفي بدور (شاهة)، وعلي كاكولي بدور (طارق)، محمود نصر بدور (مشعل)، كارلوس عازار بدور (مازن)، نور الغندور بدور (جميلة)، مهند الحمدي بدور (منصور)، روان مهدي بدور (ناعسة)،يوسف البلوشي بدور (بندر)، ذو الفقار خضر بدور (عبد الكريم)، ليالي دهراب بدور (حصة)، ناصر الدوسري بدور (خلدون)، لولوة الملا بدور (نورية)، مروى الاطرش بدور (شكران)، وائل منصور بدور (فرحان)، نور الشيخ بدور (لطيفة / فتحية)، نازلي كاسبيان بدور (كارمن)، مناير العازمي بدور (شفيقة)، خالد الشاعر بدور(عيسى)، حمد أشكناني بدور(مبارك)، هدى الخطيب بدور(ام مشعل)، سلوى الجراش بدور (نورة)، عمر السعيدي بدور (خليفة)، يارى قاسم بدور (بايه)