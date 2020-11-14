أول تغريدة للشيخ “عائض القرني” منذ إعلان إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة

︎ :

.



أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني أول أمس الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد تأكد نتائج الفحص .

وطمأن فضيلة الشيخ محبيه في المملكة وخارجها عبر تغريدة له على ” تويتر ” قائلاً : أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام .

وتابع : وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،

وكان الشيخ عائض القرني قد خضع للعلاج بالعناية المركزة قبل أيام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

Source slaati

