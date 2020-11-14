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أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني أول أمس الجمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد تأكد نتائج الفحص .
وطمأن فضيلة الشيخ محبيه في المملكة وخارجها عبر تغريدة له على ” تويتر ” قائلاً : أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام .
وتابع : وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه،
وكان الشيخ عائض القرني قد خضع للعلاج بالعناية المركزة قبل أيام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر أول تغريدة للشيخ “عائض القرني” منذ إعلان إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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