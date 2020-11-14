حكم قضائي ضد علامة تجارية احتوت على لفظ “عنصري”

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قضت إحدى الدوائر، برفض دعوى مُقامة من إحدى الشركات ضد وزارة التجارة والصناعة، بعدما رفضت الأخيرة تسجيل علامة تجارية لاحتوائها على لفظ “عنصري”.

وكانت الشركة، قد رفعت دعوى قضائية لإلغاء قرار الوزارة برفض طلبها بتسجيل علامتها التجارية بحروف لاتينية وهي (NEGRO)، إلا أن الدائرة لاحظت أنها رسمت رجلًا أسود اللون في حالة مبتذلة وفي صورة مهينة وغير مُحترمة؛ ما يجعل العلامة تتنافى مع مبادىء الشريعة الإسلامية التي تكرم بني آدم.

وخلصت الدائرة إلى أن هذه العلامة تخالف المبادئ المستقرة لدينا والتابعة لديننا الحنيف، ومخالفة لنص المادة 2 من نظام العلامات التجارية، موضحة أنها لا تتفق مع ما ذكرته الشركة من أن هذه العلامة لا تمس أي مخلوق بسوء أو أذى.

وبالتالي حكمت الدائرة برفض الدعوى، وأيدت هيئة التدقيقة الحكم.

Source slaati

