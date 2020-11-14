بالفيديو.. لحظة سقوط فتاتين من على ظهر جياد في جدة

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أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط فتاتين من على ظهر جواد أثناء استعراض في جدة.

وأوضح الفيديو، أن الجواد وقف على قائمتيه الخلفيتين وقام بالرقص والاستعراض؛ حتى سقطت الفتاة من فوقه.

وحاولت الفتاة السيطرة عليه بمساعدة عدد من الأشخاص المتواجدين، إلا أنها سقطت في النهاية.

وبيّن الفيديو، جوادًا آخر كان يرقص بنفس الطريقة حتى سقطت فتاة ثانية من فوق ظهره.

وكان المصور حريصًا على رفع العلم الذي سقط على الأرض بسبب الحادثة.

Source slaati

