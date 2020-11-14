بدأ بالقراءة وتعلم بالتجربة في سيارته.. ورشة شاب سعودي تتحول إلى مقصد لمحبي تعديل السيارات في تبوك

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نجح فني صيانة السيارات الرياضية، أحمد عيد، في تحويل شغفه بهذه الأنواع المتطورة من المركبات إلى حرفته الأساسية، لتتحول ورشته في تبوك إلى مقصد للراغبين في تعديل سياراتهم.
وقال، خلال برنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، إنه حرص على القراءة والمتابعة لسنوات طويلة قبل البدء في عمله بهذا المجال، مؤكدًا أن تلك المعرفة ساعدته على العمل في صيانة السيارات الرياضية.
وأشار عيد إلى أنه تعلم من خلال التجربة في سيارته، ليتمكن من تلافي الأخطاء التي وقع فيها بمرور الوقت، ومن ثم تطوير قدراته الفنية، بما يشمل تعديل هياكل السيارات ومحركاتها، بالإضافة إلى المعرفة التقنية للأنظمة المشغلة للسيارات الرياضية.
وأكد أنه يسعى للمشاركة ضمن أحد فرق الصيانة في منافسات فورمولا 1 التي تستضيفها جدة العام المقبل، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة مثل هذه المحافل الدولية تمنحه دفعة لتطوير عمله.
Source akhbaar24.argaam
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