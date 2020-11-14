عقبة وحيدة في انتظاره وهذه أعراضه.. معلومات هامة حول لقاح “فايزر” المنتظر لـ”كورونا”

︎ :

.



استطاعت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية الوصول إلى المرحلة الأخيرة قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الوصول لفعالية تصل إلى 90% خلال التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

واعتمدت الشركتان على تقنيات طبية متطورة من أجل الوصول إلى الصيغة العلمية النهائية لمواجهة الفيروس التاجي، والذي أثار حالة من القلق عالميًا بعد استهدافه لملايين الأشخاص.

كيف يعمل اللقاح؟

أكدت تقارير علمية أن اللقاح الذي تطوره “فايزر” و”بيونتيك” والمضاد لفيروس كورونا، يعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم “مرسال الحمض النووي الريبي”.

ويحتوي اللقاح على جزء من الحمض النووي الذي استخلصه العلماء من الفيروس، ثم يتم تحويله إلى لقاح يحتوي على جسيمات نانوية دهنية تغلف شريطًا من المادة الوراثية ذاتها، حيث يعمل اللقاح من خلال نقل الكبسولة الدهنية حمولتها من الخلايا إلى جسم الإنسان بعد الحقن.

جرعات اللقاح

وأشارت التقارير إلى أن اللقاح عبارة عن جرعتين يتم حقنهما في ذراع الشخص، بفاصل زمني 3 أسابيع، لتبدأ فاعلية اللقاح بعد 28 يومًا من التطعيم.

وأكدت الشركتان أنهما بصدد إنتاج 50 مليون جرعة قبل نهاية العام الجاري،وهي كمية تكفي لـ25 مليون شخص، كما أوضحتا أنهما ستنتجان 1.3 مليار جرعة من اللقاح في 2021، على أن تقوما بتصنيعه بدءا من ديسمبر المقبل.

جرعات اللقاح

عقبة منتظرة

وكشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، خلال لقاء مع شبكة “بي بي سي”، أن عملية نقل اللقاح قد تواجه عقبة كبرى، خاصة أن اللقاح يجب أن يظل محفوظًا في درجة حرارة 90 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجات حرارة أعلى أكثر من 4 مرات في رحلات نقله.

الأعراض الجانبية

كشف المتطوعون الذين تلقوا اللقاح أن هناك عددا من الآثار الجانبية له، أبرزها الشعور بأعراض مشابهة لـ”الثمالة الشديدة”، بالإضافة إلى تسببه في آلام بموضع الحقنة وارتفاع بحرارة المريض وصداع وآلام بالعضلات.

Source akhbaar24.argaam

