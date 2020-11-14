الحصيني يتوقع خريطة الأمطار على مناطق عدة خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، خريطة هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني، إن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد؛ وذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف وشمال شرق حائل، مٌشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وحائل والساحل الشرقي وجدة وشرق المرتفعات الجنوبية.

وأوضح الحصيني أن الأمطار تهطل على الإمارات وعمان، والحالة ستنتهي صباح الأحد.

وعن الأجواء المناخية السائدة اليوم السبت، قال الحصيني إن حالة السماء صحو بوجه عام والأجواء باردة على معظم مدن المملكة ومعتدلة على مناطق مكة والمدينة والشرقية وجازان.