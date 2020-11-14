وقف ضخ المياه عن 9 أحياء في جدة في هذا الموعد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توقف ضخّ المياه عن تسع أحياء في مدينة جدة، يوم الاثنين المقبل، وذلك لمدة خمسة أيام.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للشركة –عبر تويتر- أنَّ وقف ضخّ المياه -بشكل مؤقت- يأتي بسبب عزل خط مياه قطره 1200 مليمتر لإكمال أعمال الجسر، عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.

وأضاف أنَّ الأحياء المتأثرة بوقف ضخ المياه هي: الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والنهضة والخالدية والبوادي، والزهراء.

وأشارت شركة المياه أنَّ وقف ضخ المياه سيبدأ من يوم الاثنين القادم الموافق الأول من ربيع الآخر 1442 هت، ولمدة خمسة أيام.

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