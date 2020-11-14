هل يمكن إضافة مستند من خلال الجوال؟.. «حساب المواطن» يُجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد إضافة مرفق أو مستند من الجوال، محددًا الشروط الواجب توافرها في المرفق.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطن بهذا الخصوص: «نعم.. ولإرفاق المستند لابدَّ أن تكون بإحدى هذه الصيغ (jpg،jpeg،pdf،bmp،png) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجابايت».

وتساءل المواطن حول إمكانية إضافة مرفق او مستند مطلوب، من خلال جهاز الجوال.

من جهة أخرى، ذكر برنامج حساب المواطن، أنّه في حال كان التابع مضافًا لدى رب الأسرة، وكانت حالة أهليته مسبقًا «تابع غير مؤهل» وتمّ تجاوز مدة الاعتراض (3 أشهر)، يمكن التوجه إلى أيقونة «دراسة الأهلية» والضغط على «إعادة التقديم للتابعين»، ليتم دراسة أهليته مرة أخرى.

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