بحماس وطني.. طلاب مدرسة «البيض الأسفل» يبدأون مشاركتهم في أولمبياد الروبوت بكندا

انطلقت، مساء أمس الجمعة، المسابقة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي المقام حاليًا في دولة كندا عبر المنصات الافتراضية والذي تشارك به المملكة بعدد من طلابها المتأهلين من إحدى المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان .

واستطاع طلاب من مدرسة البيض الأسفل المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أبو عريش تحقيق مراكز عليا في مسابقة أولمبياد الروبوت في التصفيات التمهيدية ووصولهم لتمثيل المملكة العربية السعودية في التصفيات النهائية عالميًا والمقامة بدولة كندا، حيث يشارك الفريق السعودي المكون من الطلاب (علي عزي، ووريان زبيدي، وعبدالعزيز جباري، ومعاذ جباري، وأمجد غالطي) بهذه المسابقة العالمية والتي تعد إنجازًا يسجل باسم الوطن في أرقى المحافل.

والمسابقات التي يشارك بها طلاب يمثلون عددًا من دول العالم في تنافس علمي تظهر معه إبداعات جيل الطلاب والطالبات وتنمي من مهاراتهم في مجالات علوم التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي وتعزز من تواجدهم في مثل هذه المسابقات المهمة لإبراز دور المملكة في التطور التقني والعلمي الذي تشهده على كافة المستويات بما فيها قطاع التعليم وأسهم في بناء جيل استطاع تحقيق النجاح والإبداع محليًا ودوليًا بما فيهم الطلاب والطالبات .

وهيأت إدارة مدرسة البيض الأسفل بمنطقة جازان منذ أيام البيئة المناسبة لطلابها المتأهلين لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت وذلك بتدريبهم على يد عددٍ من المعلمين المتخصصين في هذا المجال وإقامة الدورات لهم ورفع مستوى جاهزيتهم قبل انطلاق التصفيات النهائية .

وكان مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي قد رفع في وقت سابق التهنئة لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مبينًا أنَّ هذا المنجز يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة منهما، مقدمًا في الوقت ذاته التهاني والتبريكات للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم وإدارة مدرستهم ومنسوبي مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش بهذا الإنجاز الوطني المتميز.

وعبر عن سعادته وفخره بالنماذج المتألقة من الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات المشاركين في جميع المسابقات الوطنية والدولية، متمنيًا للطلاب المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت التوفيق في مهمتهم الحاسمة، ومقدمًا شكره لجميع من ساهم في صنع هذا المنجز.

من جهته أكّد قائد مدرسة البيض الأسفل عيسى زعلة أنَّ هناك دورًا كبيرًا لأولياء أمور الطلاب المتأهلين لتصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت من خلال حرصهم على أبنائهم وتشجيعهم على أهمية المشاركة في كل الأنشطة والمسابقات لما فيه مصلحة للوطن، وقدم زعلة شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده المستمرة في نجاح العملية التعليمية ودعم أبنائه وبناته الطلاب والطالبات كونهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن العظيم.

كما أثنى على مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي متابعته وتواصله الدائم للاطمئنان على سير عملية تدريب للطلاب المتأهلين واهتمامه بتشجيعه لهم لثقته فيهم بأنهم سيحصدون أفضل النتائج بمشيئة الله.

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