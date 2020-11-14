المرور: شرطان لإصدار رخصة دون اختبار قيادة جديد

أوضح المرور السعودي، أنَّ هناك شرطين لإصدار رخصة لمن يحملون تصريح قيادة، دون إجراء اختبار قيادة جديد، وهما المراجعة خلال سنة من انتهاء التصريح، واتمامه لسن 18 سنة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن بهذا الشأن، أنّه «نص المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور، بأنّه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح واتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قيادة دون اختبار، ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».

وقال المواطن في استفساره، إنّ لديه تصريحًا مؤقتًا منتهيًا منذ سنتين، ويرغب في إصدار رخصة قيادة، فهل يلزمه فحص طبي ومدرسة قيادة، أم يكتفى بسداد الرسوم ومراجعة أقرب فرع مرور؟

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