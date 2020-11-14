تعرف على تفاصيل تعديلات نظام خدمة الأفراد والضباط

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، إذ تضمن التعديل أن تكون الإجازات اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين.

ومن ضمن التعديلات التي دخلت على نظام خدمة الضباط، إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، فيحق للجهة المختصة رفضه أو قبوله، على أن يتم إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر.

وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على نظام خدمة الأفراد، فنصّ القرار على أن تكون الإجازات التي تُمنح للعسكري الفرد هي إجازة سنوية، وميدانية، وعرضية، واستثنائية، ومرضية، وأداء الامتحان الدراسي، ومرافقة دراسية.

وكذلك تضمنت تعديلات الواردة على نظام خدمة الأفراد، جواز ضمّ الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة عن 60 يومًا.

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