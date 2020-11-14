«الأرصاد» تتوقع استمرار الانخفاض في الحرارة.. وتحدد المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق عدة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّ الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي، بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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