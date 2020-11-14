البحرين تدعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب.. وتدعو المجتمع الدولي إلى ردع الحوثي

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق هذه الميليشيات الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ونجم عنه حريق في الخراطيم العائمة في المنصة؛ ما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الصادرات البترولية، وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

كما أكدت الخارجية البحرينية أن إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات دون طيار (مفخخة) استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.