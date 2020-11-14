السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، وصامطة ، أحد المسارحة ، وفيفا ، وفرسان ، وهروب ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

10:55ت م

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