السعودية اليوم / " الأرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1442ھ الموافق 14 نوفمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .

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10:48ت م

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