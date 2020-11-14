السعودية اليوم / مصرع 53 شخصًا إثر إعصار فامكو بالفلبين



مانيلا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

لقي 53 شخصًا مصرعهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار فامكو في الفلبين.

وأفادت الشرطة الفلبينية ومسؤولو مكافحة الكوارث اليوم أن 22 شخصًا في عداد المفقودين.

وأوضح حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا أن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.

وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها غير مسبوقة في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

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