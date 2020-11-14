السعودية اليوم / أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الهند 44.684 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 8 ملايين و773 ألفا و479 إصابة، في حين ارتفعت عدد الوفيات إلى 129 ألفًا و188 وفاة .

// انتهى //

09:36ت م

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نيودلهي 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الهند 44.684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و520 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 8 ملايين و773 ألفا و479 إصابة، في حين ارتفعت عدد الوفيات إلى 129 ألفًا و188 وفاة .// انتهى //09:36ت م0019

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