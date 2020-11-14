السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 22461 إصابة جديدة بكورونا



برلين 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 22461 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12378 بعد تسجيل 178 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

09:16ت م

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برلين 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 22461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 775556 .وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12378 بعد تسجيل 178 حالة وفاة جديدة.// انتهى //09:16ت م0017

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