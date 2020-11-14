السعودية اليوم / " التسويق الذاتي" دورة تدريبية عن بُعد بتنمية نجران



نجران 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ممثلةً بمركز النشاط النسائي غداً، دورة تدريبية عن بُعد، بعنوان "التسويق الذاتي".

وتتناول الدورة المخصصة للنساء مفهوم التسويق وتسويق الذات، وأنواعه، ومهاراته وقدراته ، والخطوات المساندة ، وخدمة العملاء وأنماطهم ، والتسويق الجديد ، والمشكلات والمعوقات .. أسبابها وخطوات حلها.

ودعت تنمية نجران الراغبات في الالتحاق بالدورة إلى الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الإلكتروني.

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08:28ت م

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