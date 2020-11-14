شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يرصد " حشرة " داخل "ساندوتش" ورد صادم من المطعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصد مواطن، وجود حشرة داخل وجبة " ساندوتش " من أحد المطاعم بمحافظة بيش. رصد مواطن، وجود حشرة داخل وجبة " ساندوتش " من أحد المطاعم بمحافظة بيش. ونشر المواطن صورة الحشرة، التي تفاجأ بها عندما بدأ في تناول الوجبة، معربا عن استياءه، وصدمته من رد أحد العمال بالمطعم، بقوله إن الحشرات كثيرة في هذه الآونة. وقال المواطن: " ليس لي دافع لكي أقوم بتشويه سمعة المحل ولكني ذهبت إلى المحل وكان رد العامل صادما بقوله الحشرات كثيرة وهذا ليس عذر " .

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