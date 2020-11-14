شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وتوقع الحصيني، أمطارا متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، من اليوم السبت، إلى صباح الأحد على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وشمال شرق حائل.

كما توقع رياحا متوسطة على أجزاء من تبوك، وحائل، والساحل الشرقي، وجدة وشرق المرتفعات الجنوبية.