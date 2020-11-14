اعتراض طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت قوات التحالف المشتركة اليوم السبت، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. نجحت قوات التحالف المشتركة اليوم السبت، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وتستمر القوات المشتركة للتحالف في إحباط جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المملكة، وتتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية.

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