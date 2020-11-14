خبير موارد بشرية: المدير هو السبب الرئيسي لـ”تطفيش” الموظف من العمل (فيديو)

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كشف خبير تطوير الأعمال والموارد البشرية، الدكتور ياسر نصيف، العوامل التي قد تؤدي إلى “تطفيش” الموظفين في العمل.

واستعرض، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، بعض العوامل التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة بين الموظف والعمل، أبرزها شعور الموظف بأن العمل وأجواءه لا تتناسب مع أحلامه وطموحاته، أو افتقاد الموظف للقدرات والإمكانات اللازمة لسير العمل.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يجب أن يقوم المدير بدور احتوائي للموظف المفتقد للقدرات المهنية اللازمة، وذلك من خلال محاولة تطويرها وحل المشكلات التي قد تواجهه لتأهيله وتدريبه.

وأكد أن “تطفيش” الموظفين يعود بصفة رئيسية إلى المديرين، مشددًا على ضرورة إلمام المديرين بمهام إدارة الموارد البشرية، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة وتطوير قدرات الموظفين.

Source akhbaar24.argaam

