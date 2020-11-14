فيديو.. تركي آل الشيخ لولي العهد: أنت شخص استثنائي مجدد وعظيم

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وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، كلمة قصيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعليقاً على كلمته التي استعرضت الإنجازات والإصلاحات التي تمت خلال السنوات الأخيرة لنهضة المملكة.

وقال آل الشيخ في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” لولي العهد، “أحب أتكلم من القلب بدون تزيين للكلام، أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي، شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استعرض في كلمة أمس إنجازات المملكة وما حققته رؤية 2030 خلال الأربع سنوات الماضية في كافة القطاعات.

Source akhbaar24.argaam

