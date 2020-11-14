ساهر يغير طريقة رصد المخالفات بعد أن كانت تحسب بزيادة ١٠% و هذه النسبة الجديدة التي يحتسبها

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قال المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للمرور، العميد علي الرشيدي، إن نظام “ساهر”، يتغاضى عن احتساب المخالفات عند زيادة سرعة المركبات بمقدار 12 كيلو متراً عن السرعة المحددة من قبل المررو.

وأوضح الرشيدي، أن السرعة التي يتم التغاضي عنها من قبل نظام “ساهر” تصل إلى 8 % من السرعة المرصودة، مبيناً حسب “الحياة”، أنه لا يتم رصد المخالفات كما هو مذكور باللوحات على الطرق، وذلك لاختلاف عداد السرعات من سيارة إلى أخرى.

Source akhbaar24.argaam

