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قال المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للمرور، العميد علي الرشيدي، إن نظام “ساهر”، يتغاضى عن احتساب المخالفات عند زيادة سرعة المركبات بمقدار 12 كيلو متراً عن السرعة المحددة من قبل المررو.
وأوضح الرشيدي، أن السرعة التي يتم التغاضي عنها من قبل نظام “ساهر” تصل إلى 8 % من السرعة المرصودة، مبيناً حسب “الحياة”، أنه لا يتم رصد المخالفات كما هو مذكور باللوحات على الطرق، وذلك لاختلاف عداد السرعات من سيارة إلى أخرى.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ساهر يغير طريقة رصد المخالفات بعد أن كانت تحسب بزيادة ١٠% و هذه النسبة الجديدة التي يحتسبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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