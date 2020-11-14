لديه 3 ورش وأشقاؤه انضموا له.. شاب سعودي يروي قصة نجاحه في النجارة (فيديو)

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روى شاب سعودي، أمس (الجمعة)، قصة عمله في مهنة النجارة، والتي لم يعتَد المواطنون العمل فيها بشكل كبير.

وأوضح فيصل السحيمي، في حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه بدأ العمل في النجارة قبل 25 عاماً، ومن ثم انضم 3 من أشقائه للعمل معه.

وبين أنه تخرج في المعهد العلمي ودخل السوق، ومن ثم قرر دخول مجال النجارة بعد التعرف على أسرار المهنة.

وأشار إلى أن عملهم توسع وأصبحت لديهم 3 ورش وزبائن كثر، ناصحاً الشباب السعودي بالتوجه للعمل الحر؛ لما فيه من فوائد كبيرة.

Source akhbaar24.argaam

