وزير الإسكان: نسبة تملك المواطنين للسكن بلغت 60% متجاوزة الحد المستهدف

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قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة حققت قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين 60%، لتتجاوز بذلك الحد المستهدف.

وأكد الحقيل أنه بفضل الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وإشراف حاضر من ولي العهد تجاوزت الوزارة مستهدفات قطاع الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين

وتعهد الوزير بالوصول بنسبة تملك المواطنين للسكن لأكثر من 70% في عام 2030، لتكون المملكة من أعلى دول العالم في تملك المواطنين للمساكن.

جاء ذلك في تنويه الحقيل بتصريح ولي العهد الذي شدد فيه على ما حققه قطاع الإسكان من نجاحات خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار رؤية 2030، والتي مكنته من تجاوز التحديات والعقبات التي واجهته خلال العقود الماضية والوصول إلى نسبة 60% لتملك المواطنين للسكن.

Source akhbaar24.argaam

