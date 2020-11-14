︎ :
.
فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززاً انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس (الخميس).
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الحزب الديمقراطي في هذه الولاية منذ 1996، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت قنوات «إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، أن المرشح الديمقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.
وكانت قناة «فوكس نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس» أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترمب.
وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخباً للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وما زال ترمب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات.
ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.