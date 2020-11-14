أمير القصيم: حديث ولي العهد كشف عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية

نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي كشف من خلالها عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية والاستقرار الاقتصادي عبر لغة الأرقام بكل وضوح.

وأكد أمير القصيم أن طموح ولي العهد الكبير والمستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسس تحولاً عظيماً تشهده المملكة، وجعل من أبنائها كافة أكثر تفاؤلاً لمسيرة الوطن وتقدمه في مختلف المجالات.

وقال: حديث ولي العهد أكد وعبر لغة الأرقام على أن المملكة بفضل من الله سبحانه، ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين استطاعت تجاوز العديد من المعوقات، وكانت من أفضل 10 دول في العالم في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، وأكد أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساس في صناعة التغيير، والطاقة التي تعول عليها المملكة في تحقيق النجاحات كافة، وصناعة مستقبل مشرق.

وأشار أمير القصيم إلى أن كلمة ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال ثلاثة أعوام ماضية؛ لتنطلق نحو التطور الشامل في كل قطاعاتها، وأصبحت اليوم أنموذجاً رائداً في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد، ولتواصل ريادتها على جميع الأصعدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.