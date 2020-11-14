أخبار السعودية اليوم.. اعتماد التعديلات الجديدة بخصوص انتقال العامل الوافد.. وملف استضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 13 نوفمبر 2020م، منها: اعتماد التعديلات الجديدة بخصوص انتقال العامل الوافد لصاحب عمل آخر، والملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم، وتكليف 50 موظفًا لرصد الظواهر السلبية بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة.

اعتماد التعديلات الجديدة بخصوص انتقال العامل الوافد لصاحب عمل آخر

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، في ما يتعلق بانتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر.

أمر سام بربط «الملكية الفكرية» تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء بدلًا من «التجارة»

صدر أمر سام كريم يقضي بأن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.

حديث ولي العهد.. هكذا واجهت السعودية «سرطان الفساد»

كشف حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، عن تواصل الحملة السعودية للقضاء على الفساد، بعدما انتشر خلال العقود الماضية كالسرطان؛ لدرجة أنه كان يستهلك ما بين 5 إلى 15% من ميزانية المملكة، الأمر الذي اعتبره سمو ولي العهد الآفة والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة.

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وعلى رأسها الملف السعودي.

محافظ التحلية: إجمالي الإنتاج سيزيد عن 10,4 مليون متر مكعب يوميًّا

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، أن إجمالي إنتاج المياه المحلاة من المؤسسة والقطاع الخاص قفز خلال 4 سنوات من 5,3 إلى 7,9 ملايين متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى وجود قدرات إنتاجية تحت الإنشاء حاليا تتجاوز 4 ملايين متر مكعب في اليوم، ليصبح بإذن الله خلال أقل من 24 شهراً إجمالي الإنتاج ما يزيد عن 10,4 ملايين متر مكعب باليوم.

وزير الموارد البشرية: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب السعودي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنه تم توفير أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب في المملكة.

«الزعاق» يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أن المملكة تشهد حالة مطرية وسمية ومبشرة، بعد أسبوع من الآن.

تكليف 50 موظفًا لرصد الظواهر السلبية بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

طالبات «تعليم جدة» يحصدن المراكز الأولى ويتأهلن للبطولة العالمية لأولمبياد الروبوت

تأهلت أربع فرق من تعليم جدة للمشاركة في المنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)، التي انطلقت اليوم الجمعة، عن بعد في كندا، وذلك بعد تحقيق مراكز متقدمة في التصفيات الوطنية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم، بمشاركة الإدارات التعليمية من مدن ومحافظات المملكة، فيما حققت ثلاث فرق من مدارس تعليم جدة مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة.

وزير العدل: خطاب خادم الحرمين وحديث ولي العهد كشفا عن منجزات عملاقة واستثنائية

نوّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بوضوح حجم المنجزات العملاقة والاستثنائية التي حققتها المملكة خلال أقل من 4 سنوات.

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