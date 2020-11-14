السعودية اليوم / الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بفيروس كورونا 86325 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:39ت م

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شنغهاي 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 15 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بفيروس كورونا 86325 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:39ت م0010

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