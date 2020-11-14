

سانتياجو 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

حقق منتخب تشيلي انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بيرو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، السبت، بملعب تشيلي الوطني، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدفي تشيلي والمباراة النجم ارتورو فيدال في الدقيقتين (20) و(35). ورفع هذا الفوز رصيد تشيلي إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

// انتهى //

07:31ت م

0009





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / فوز تشيلي على بيرو بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.