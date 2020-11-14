

نيويورك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

قدم معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب معاليه للسفير الرويعي عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما عبر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، عن عميق شكره وتقديره لمعالي السفير المُعلمي على مشاعره الأخوية الصادقة.

// انتهى //

06:05ت م

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نيويورك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسقدم معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رحمه الله - للبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، وللمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي.وأعرب معاليه للسفير الرويعي عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما عبر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، عن عميق شكره وتقديره لمعالي السفير المُعلمي على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //06:05ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير المعلمي يقدم واجب العزاء للبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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