مصرع 30 حوثيا بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم

السبت 14 نوفمبر 2020

تمكن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، مساء الجمعة، من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



وأكدت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مالا يقل عن 30 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وإصابة العشرات بنيران أبطال الجيش والمقاومة، فيما دمّرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم و3 عربات وعدد من الآليات والمعدات القتالية.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها وتتحطم طموحاتها أمام البطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.