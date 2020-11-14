شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يحذر من الإنحراف تقليدًا لبعض الحسابات " السعودية " الوهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من بعض الحسابات الوهمية " السعودية " التي تستهدف فتنة الشباب.

وقال المطلق خلال برنامج " استديو الجمعة ": " من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين، وتمني الوصول إلى الفواحش والمنكرات والتي وقعت لبعض شبابنا حتى أن بعض شبابنا وبناتنا -وهم قليل والحمدلله - تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية " .

وتابع: " لقد رأيناهم يعيشون عيشة بائسة حقيرة فقيرة بعد أن كانت عز ومكانة والآن أصبحوا مشردين أو أصبحت مشردة عند أناس لا يرحمونها، ضاعت ممتلكاتها وأخلاقها ثم أصبحت مصدر قلق وأذى لأسرتها ووالديها " .

ودعا المطلق الآباء والأمهات إلى الحديث مع أبنائهم والحوار والمصارحة والمناقشة وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم، وتوعيتهم بالمندسين ومنتحلي الأسماء في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي ويكتبون بأسماء سعودية وهمية، ضاربا مثالا بأسماء: القحطاني العتيبي، المطيري، الدوسري.