︎ .



‏خطباء الجوامع بالمملكة خصصوا خطبة الجمعة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.





كانت هذه تفاصيل خبر ‏خطباء الجوامع بالمملكة خصصوا خطبة الجمعة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.