حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض، المدينة المنورة مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .





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