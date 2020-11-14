السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يستعرض جهود إدارته في التعامل مع وباء كورونا



واشنطن 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إدارته في مكافحة وباء

وقال ترامب في كلمة له من البيت الأبيض اليوم: إن إحدى الشركات فاقت كل التوقعات بإنتاجها للقاح الذي أعلنت فعاليته بنسبة 90 %، مبينًا أن إدارته ستواصل العمل على التصريح بالاستعمال الطارئ للقاح في القريب العاجل".

وأضاف: إنه سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح، وستوزع في جميع الولايات، مستثنيا من ذلك ولاية نيويورك، موضحا أن الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا هي المسنين والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد-19.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات جراء الوباء، مشيرا إلى أن إدارته لن تدخر جهدا في توفير كل وسائل الحماية من المرض للأمريكيين، حيث تم توفير أجهزة التنفس الصناعي لتغطي الاحتياج في مختلف الولايات الأمريكية.

وتابع قائلا: إن إدارته وفرت أيضا كميات من العلاجات ضد كوفيد-19 مثل ريمدسيفير، وتوصلنا إلى اتفاق مع إحدى الشركات لتوفير علاجات إضافية قريبا، لافتا الانتباه إلى أن هنالك لقاحات وعقارات أخرى واعدة، ستطرح في القريب العاجل لمواجهة الفيروس.

وأعرب ترامب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، موضحا أن الإغلاق العام في البلاد يكلف 50 مليار دولار، ومبديا رفضه التام للإغلاق، مؤكدا أن إدارته وفرت أكثر من 13 مليون فرصة عمل، وكذلك أسهمت في تخفيض معدلات البطالة خلال أشهر قليلة.

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واشنطن 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واساستعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إدارته في مكافحة وباء كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، مشيرا إلى أن إدارته قامت بإنجاز غير مسبوق في أقل من عام فيما يختص بالتعامل مع الجائحة.وقال ترامب في كلمة له من البيت الأبيض اليوم: إن إحدى الشركات فاقت كل التوقعات بإنتاجها للقاح الذي أعلنت فعاليته بنسبة 90 %، مبينًا أن إدارته ستواصل العمل على التصريح بالاستعمال الطارئ للقاح في القريب العاجل".وأضاف: إنه سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح، وستوزع في جميع الولايات، مستثنيا من ذلك ولاية نيويورك، موضحا أن الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا هي المسنين والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد-19.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات جراء الوباء، مشيرا إلى أن إدارته لن تدخر جهدا في توفير كل وسائل الحماية من المرض للأمريكيين، حيث تم توفير أجهزة التنفس الصناعي لتغطي الاحتياج في مختلف الولايات الأمريكية.وتابع قائلا: إن إدارته وفرت أيضا كميات من العلاجات ضد كوفيد-19 مثل ريمدسيفير، وتوصلنا إلى اتفاق مع إحدى الشركات لتوفير علاجات إضافية قريبا، لافتا الانتباه إلى أن هنالك لقاحات وعقارات أخرى واعدة، ستطرح في القريب العاجل لمواجهة الفيروس.وأعرب ترامب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، موضحا أن الإغلاق العام في البلاد يكلف 50 مليار دولار، ومبديا رفضه التام للإغلاق، مؤكدا أن إدارته وفرت أكثر من 13 مليون فرصة عمل، وكذلك أسهمت في تخفيض معدلات البطالة خلال أشهر قليلة.// انتهى //03:57ت م0179

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