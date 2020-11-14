

برازيليا 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.

// انتهى //

03:42ت م

0178



برازيليا 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.// انتهى //03:42ت م0178

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.