

أبها 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات " تطمّن " في محافظة بيشة خدماتها لأكثر من ٣٨ ألف مستفيد ومستفيدة، موزّعة على عدة مرافق صحية شملت : مركز صحي مخطط ١، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة ، ومركز صحي خثعم.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

//انتهى//

03:31ت م

0177



أبها 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمّن " في محافظة بيشة خدماتها لأكثر من ٣٨ ألف مستفيد ومستفيدة، موزّعة على عدة مرافق صحية شملت : مركز صحي مخطط ١، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة ، ومركز صحي خثعم.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما يرافقها من ضيق في التنفس أو سعال لجميع المواطنين والمقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.//انتهى//03:31ت م0177

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من ٣٨ ألف مستفيد من خدمات عيادات " تطمّن " في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.