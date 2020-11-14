

بارانكيا (كولومبيا) 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

فاز منتخب الأورجواي لكرة القدم على مضيفه الكولومبي 3 / صفر اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب الأورجواي خسر 2 / 4 في الجولة الماضية أمام نظيره الإكوادوري في أكتوبر الماضي ولكنه استعاد اتزانه من خلال الفوز الثمين على المنتخب الكولومبي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم للمركز الثالث مناصفة مع الإكوادور وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل وبفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.

وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي وذلك بعدما مني الفريق بهزيمته الأولى في التصفيات الحالية.

وأنهى منتخب الأورجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة. وفي الشوط الثاني عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 54، واختتم البديل داروين نونيز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 73 .

// انتهى //

02:01ت م

0171





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الأورجواي تفوز على كولومبيا بثلاثية نظيفة بتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.