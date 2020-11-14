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مقتل وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي غربي الجوف
السبت 14 نوفمبر 2020
قتل وأصيب 7 أشخاص بينهم امرأة من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات المليشيات الحوثية، على طريق منطقة اليمنية، غربي محافظة الجوف.
وتعرضت مركبة عائلة الشيخ سعيد المظفري، لانفجار لغم حوثي أثناء مرورها في خط اليتمة الدولي، ما أسفر عن استشهاد زوجة الشيخ المظفري وجرح 6 آخرين.
وكانت عائلة المظفري، في طريقها إلى نجران لزيارة أبنها الجندي عبدالرحمن سعيد المظفري الذي جرح في إحدى جبهات النضال.
ومنذ بداية الحرب، قتل ما يزيد عن 10 آلاف مدني بسبب الالغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق البلاد.
وذكرت تقديرات لمنظمات حقوقية، ان المليشيا زرعت أكثر من مليون لغم متعدد المهام والأشكال والاحجام.
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