شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلا مع "اليوم".. 4 تقاطعات لربط أحياء الفيصلية بالفاخرية والان نبدء بالتفاصيل

قال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة درست حلول ربط أحياء الفيصلية بالفاخرية، عن طريق عدد 4 تقاطعات على امتداد طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، وتقاطعه مع كل من طريق الخليفة عمر بن الخطاب، والخليفة أبو بكر الصديق، وعبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف.

وأشار الصفيان، في توضيحه لـ«اليوم»، إلى الانتهاء من التنسيق مع أغلب الخدمات الموجودة بالموقع، أما فيما يخص دوار طريق الأمير متعب وتقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب، فإنه جارٍ دراسة الدوار، وإعادة تقييمه، ووضع الحلول المناسبة له في أقرب وقت، بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية.

وأكد أن من ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية، لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية بشبكات تصريف مياه الأمطار، تم وضع منظومة لتصريف مياه الأمطار بهذه الأحياء على عدة مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 98 %، والتي تتضمن خط الطرد قطر 1800 ملم، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة الحادية عشرة الجزء الأول من حي طيبة، وحتى المصب على الخليج العربي بطول 16850 مترًا طوليًا، وتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل.

ولفت إلى الانتهاء من جزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول إجمالي 4075 مترًا طوليًا، بأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى 1200 ملم، وعدد 66 منهول، و102 مصيدة مطر.

وجارٍ ترسية واستكمال المرحلة الثانية والتي تتضمن محطة لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية واستكمال باقي الشبكات، لتفعيل المنظومة بشكل كامل، كما أن من خطة عمل تنفيذ حدائق الأنسنة جارٍ أعمال التنفيذ بها، حديقة الشعلة بمساحة 1800 م2، وحديقة الفاخرية بمساحة 3000 م2، وتشمل أعمال التشجير والتي سيتم البدء بها بعد الانتهاء من تمديد شبكات الري في الشوارع المطورة.

ووجه الصفيان الشكر لـ«اليوم» على الاهتمام بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية.