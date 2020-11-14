شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر دائم لفحص الأغذية ومشروعات تطويرية بسوق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن توفير مختبر دائم مجهز بأحدث التقنيات؛ لفحص المنتجات المعروضة والواردة بسوق خضار الدمام؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية المحلية قريبا، مشيرة إلى شن جولات مكثفة لمتابعة النظافة العامة وتنظيم أسواق الحراج والتجزئة والمباسط.

وبين وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام محمد الصفيان، ردا على ما نشرته ”الخليج 365”، في عددها الصادر بتاريخ 10/11/2020م، بعنوان «سوق خضار الدمام.. 7 ملفات تنتظر الحسم»، أن الأمانة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بمعالجة باقي السلبيات، كل حسب اختصاصه سواء ما يتعلق بالعمالة، أو ضبط الأسعار، فضلا عن أعمال التطوير الدائم للسوق، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في السوق، خلال الفترة السابقة، فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الأخرى لتحسين خدمات السوق وفق الخطة المجدولة في كافة المناحي التي تخدم الباعة والمرتادين.

فرق رقابة

وأكد «الصفيان»، وجود فرق من المراقبين الصحيين والمتخصصين بالتغذية على 3 فترات؛ لمتابعة ما يرد للسوق من خضراوات وفواكه والتأكد من المعروض وصلاحيتها وسلامتها، من خلال الجولات المكثفة، مجهزين بتقنيات حديثة للكشف عن الأغذية التالفة، مشيرا إلى أنه في حالة الفحص والكشف عن أي منتجات مخالفة أو غير صالحة أو يظهر عليها علامات الفساد تتم مصادرة الكمية وإتلافها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم ضبطه من قبل المراقبين في حينه.

وأضاف إنه في هذه الحالة يتم توجيه إشعار للمتسبب من التجار أو الباعة وتحرير محضر ضبط تسجل به جميع معلومات المنتجات المضبوطة وبيانات الإرسالية بالكميات، وبعدها يتم الإتلاف بمحاضر إتلاف في المواقع المخصصة لذلك، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المتسبب.

أغذية فاسدة

ولفت «الصفيان»، إلى أنه جرى خلال الشهر الماضي مصادرة ما يقارب 36 طنا من الخضراوات والفواكه الفاسدة، ورفع متروكات تتجاوز الـ800 كرتون من الخضراوات والفواكه، و171 كيسا من الخضراوات الورقية وتسليمها إلى الجمعيات الخيرية، كما تم مؤخرا ضبط ومصادرة 7 أطنان من البصل الفاسد و22 طنا من الطماطم الفاسد في السوق، مشيرا إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وشدد على أن الأمانة وفرت المختبر المتنقل، وهو مجهز بأحدث الأجهزة للفحص السريع بأخذ عينات عشوائية ومختارة من المنتجات المعروضة والمنتجات الواردة للسوق بعد تسجيل بياناتها وبيانات أصحابها، مشيرا إلى سعي الأمانة لتوفير مختبر دائم في السوق، بالإضافة إلى المختبر المركزي للأغذية والذي يهدف إلى رفع مستوى سلامة الأمن الغذائي للمستهلك، كما يشكّل نقلة نوعية في مستوى الرقابة وفحص الأغذية في المنطقة.

جودة المنتجات

وبين «الصفيان» أن الأمانة أنشأت المختبر؛ للاستفادة من الدراسات والتقنيات الحديثة في مجال الأغذية والمياه، بأحدث الأجهزة والإمكانيات المتقدمة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وضمان وصول المنتجات الغذائية بجودة عالية للمستهلك بطريقة آمنة وصحية.

وأضاف إن «الأمانة» تسعى من خلال المختبر المركزي للأغذية إلى كشف جميع أنواع الملوثات الجرثومية الممرضة والكيميائية السامة لتطبيق نظام الجودة على المنتجات الغذائية لضمان جودة وسلامة الغذاء.