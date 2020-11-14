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1200 سماعة لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام

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ترجمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، خطبة الجمعة إلى لغات عدة عبر منصة «منارة الحرمين»، و5 موجات إذاعية. وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي أنه تم ترجمة خطبة الجمعة عبر 5 موجات وبلغات عدة منها «الأوردية، والملايوية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية»، وتم البث عن طريق 5 موجات إذاعية «FM» ومنصة «منارة الحرمين».

وبين مدير الإدارة العامة للغات والترجمة م.مشاري المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة منارة الحرمين، 16400 مستمع، وتمت ترجمة الخطبة بمجموع 10 أشخاص، «5 مترجمين، و5 مدققين»، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة. يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.

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