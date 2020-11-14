شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 سماعة لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وبين مدير الإدارة العامة للغات والترجمة م.مشاري المسعودي أنه تم توزيع 1200 سماعة، واستمع للخطبة عبر منصة منارة الحرمين، 16400 مستمع، وتمت ترجمة الخطبة بمجموع 10 أشخاص، «5 مترجمين، و5 مدققين»، بالإضافة إلى مترجمين ميدانيين يخدمون الزوار بلغات متعددة. يذكر أن هذه الخدمات تأتي للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من هذه الخدمة.
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