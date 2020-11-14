شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: خطاب خادم الحرمين يرسخ القيم والمبادئ الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

‏نوه النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حيث اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كافة الأصعدة ورفاهية المواطن.

‏وقال «المعجب» إن الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة منزلة رفيعة وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بقدرات عالمية فائقة أظهرت تعاملا إنسانيا فريدا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حقق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة، عادت بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

‏وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة، أكد من خلالها الملك -حفظه الله- على النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً وتعزيز أوجه العيش الكريم وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن، ‏راصداً لأهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

‏وختم تصريحه سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.