شكرا لقرائتكم خبر عن 454 متعافيا من كورونا.. و64 ألف فحص مخبري جديد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 454 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 339568 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 441 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352601 حالة، من بينها 7408 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 804 حالات حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5625، بإضافة 20 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 64461 فحصًا مخبريًا جديدًا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما أهم وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.